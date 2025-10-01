Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी एग्जाम शेड्यूल जारी, 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगी परीक्षा, 5 तक ऑनलाइन आवेदन का मौका

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम डेट (Bihar STET Exam Date) घोषित कर दी गई है। साझा की गई डिटेल के मुताबिक अब परीक्षा 14 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को उपलब्ध होंगे। आवेदन 5 अक्टूबर तक किया जा सकता है।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET) 2025 के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर से किया जायेगा। पहले यह परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होनी थी जिसमें अब बदलाव किया गया है। एग्जाम संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों का रिजल्ट 16 नवंबर तक जारी किया जायेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को होंगे जारी बिहार एसटीईटी एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे डाउनलोड कर पाएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

5 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका ऐसे उम्मीदवार जो आगे चलकर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे इस एग्जाम में शामिल होने के लिए तुरंत ही आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भरा जा सकता है।

Bihar STET 2025 Application Form Link

आवेदन फीस बिहार एसटीईटी एग्जाम में भाग लेने के लिए सामान्य, बीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी जो सिंगल पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 960 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1440 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी, पीएच वर्ग के अभ्यर्थी जो सिंगल पेपर के लिए आवेदन करें उन्हें 760 रुपये और डबल पेपर के लिए आवेदन करने पर 1140 रुपये जमा करने होंगे। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।