Bihar School Holiday List 2026: बिहार में 75 दिन बंद रहेंगे स्कूल, डेटवाइज शेड्यूल यहां करें चेक
बिहार राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2026 में स्कूलों में छुट्टियों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2026 के पूरे साल में कुल 75 दिनों तक स्कूलो
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2026 के लिए स्कूल हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बिहार स्कूल हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक राज्यभर में स्कूलों में कुल 75 दिनों तक छुट्टियां रहेंगी। इसमें से 7 रविवार हैं। कुल छुट्टियों में से कुल 10 रविवार पड़ रहे हैं ऐसे में संडे को छोड़कर कुल 65 दिनों तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी।
गर्मियों की छुट्टियों के साथ दिवाली, छठ पर मिलेगा लंबा अवकाश
छात्र, अविभावक व टीचर्स की जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में गर्मियों की छुट्टियां कुल 20 दिनों के लिए मिलेंगी। इसके अलावा दुर्गा पूजा के अवसर पर 5 दिनों तक एवं दिवाली, छठ के मौके पर कुल 10 दिनों तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। पूरे साल की छुट्टियां डेट वाइज आप नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं।
|अवकाश का नाम
|तिथि
|छुट्टियों की संख्या
|मकर संक्राति
|14 जनवरी 2026
|1 दिन
|बसंत पंचमी
|23 जनवरी 2026
|1 दिन
|गणतंत्र दिवस
|26 जनवरी 2026
|1 दिन
|संत रविदास जयंती
|1 फरवरी 2026
|1 दिन
|शब-ए-बारात
|4 फरवरी 2026
|1 दिन
|महा शिवरात्रि
|15 फरवरी 2026
|1 दिन
|होली
|3 व 4 मार्च 2026
|2 दिन
|रमजान का आखिरी जुमा
|13 मार्च 2026
|1 दिन
|ईद-उल-फितर (ईद)
|21 मार्च 2026
|1 दिन
|बिहार दिवस
|22 मार्च 2026
|1 दिन
|रामनवमी
|27 मार्च 2026
|1 दिन
|महावीर जयंती
|31 मार्च 2026
|1 दिन
|गुड फ्राइडे
|3 अप्रैल 2026
|1 दिन
|भीम राव अंबेडकर जयंती
|14 अप्रैल 2026
|1 दिन
|वीर कुंवर सिंह जयंती
|23 अप्रैल 2026
|1 दिन
|जानकी नवमी
|25 अप्रैल 2026
|1 दिन
|मई दिवस / बुद्ध पूर्णिमा
|1 मई 2026
|1 दिन
|ईद-उल-अजहा (बकरीद)
|28 मई 2026
|1 दिन
|समर वेकेशन
|1 से 20 जून 2026
|20 दिन
|मुहर्रम
|27 जून 2026
|1 दिन
|कबीर जयंती
|29 जून 2026
|1 दिन
|चेहल्लुम
|4 अगस्त 2026
|1 दिन
|स्वतंत्रता दिवस
|15 अगस्त 2026
|1 दिन
|अंतिम श्रावणी सोमवार
|24 अगस्त 2026
|1 दिन
|पैगंबर मुहम्मद (PBUH) का जन्मदिन
|26 अगस्त 2026
|1 दिन
|रक्षाबंधन
|28 अगस्त 2026
|1 दिन
|श्री कृष्ण जन्माष्टमी
|4 सितंबर 2026
|1 दिन
|हरि तालिका व्रत (तीज व्रत)
|14 सितंबर 2026
|1 दिन
|अनंत चतुर्दशी
|25 सितंबर 2026
|1 दिन
|महात्मा गांधी जयंती
|2 अक्टूबर 2026
|1 दिन
|जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया)
|5 अक्टूबर 2026
|1 दिन
|दुर्गा पूजा (कलश स्थापना)
|11 अक्टूबर 2026
|1 दिन
|दुर्गा पूजा
|17 से 21 अक्टूबर 2026
|5 दिन
|दिवाली/चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज/छठ पूजा
|7 से 17 नवंबर 2026
|10 दिन
|गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा
|24 नवंबर 2026
|1 दिन
|विंटर वेकेशन (क्रिसमस दिवस और गुरु गोबिंद सिंह जयंती)
|25 से 31 दिसंबर 2026
|7 दिन
महत्वपूर्ण जानकारी
- चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों की तिथि में परिवर्तन हो सकता है।
- राज्य के सभी राजकीय / राजकीयकृत / परियोजना/ उत्क्रमित प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय उक्त अवकाश तालिका के अनुसार ही बंद रहेंगे।
- सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गाँधी जयन्ती मनायी जाएगी। इस दौरान सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम आयोजन के बाद विद्यालय की छुट्टी होगी।
- दीर्घकालीन अवकाश यथा ग्रीष्मावकाश, क्रम सं0-20, दीपावली से छठ पूजा तक के अवकाश अवधि, क्रम सं0-35 में एवं शीतकालीन अवकाश, क्रम सं0-37 में छात्र/छात्राओं को सभी विषयों के लिए गृह कार्य एवं परियोजना कार्य दिया जाना अनिवार्य होगा। विद्यालय खुलने पर शिक्षक का यह दायित्व होगा कि उक्त कार्यों का मूल्यांकन करेंगे।
