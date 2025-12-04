Bihar School Holiday List 2026: बिहार में 75 दिन बंद रहेंगे स्कूल, डेटवाइज शेड्यूल यहां करें चेक

अवकाश का नाम तिथि छुट्टियों की संख्या

मकर संक्राति 14 जनवरी 2026 1 दिन

बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 1 दिन

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 1 दिन

संत रविदास जयंती 1 फरवरी 2026 1 दिन

शब-ए-बारात 4 फरवरी 2026 1 दिन

महा शिवरात्रि 15 फरवरी 2026 1 दिन

होली 3 व 4 मार्च 2026 2 दिन

रमजान का आखिरी जुमा 13 मार्च 2026 1 दिन

ईद-उल-फितर (ईद) 21 मार्च 2026 1 दिन

बिहार दिवस 22 मार्च 2026 1 दिन

रामनवमी 27 मार्च 2026 1 दिन

महावीर जयंती 31 मार्च 2026 1 दिन

गुड फ्राइडे 3 अप्रैल 2026 1 दिन

भीम राव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल 2026 1 दिन

वीर कुंवर सिंह जयंती 23 अप्रैल 2026 1 दिन

जानकी नवमी 25 अप्रैल 2026 1 दिन

मई दिवस / बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 1 दिन

ईद-उल-अजहा (बकरीद) 28 मई 2026 1 दिन

समर वेकेशन 1 से 20 जून 2026 20 दिन

मुहर्रम 27 जून 2026 1 दिन

कबीर जयंती 29 जून 2026 1 दिन

चेहल्लुम 4 अगस्त 2026 1 दिन

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 1 दिन

अंतिम श्रावणी सोमवार 24 अगस्त 2026 1 दिन

पैगंबर मुहम्मद (PBUH) का जन्मदिन 26 अगस्त 2026 1 दिन

रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 1 दिन

श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 1 दिन

हरि तालिका व्रत (तीज व्रत) 14 सितंबर 2026 1 दिन

अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर 2026 1 दिन

महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2026 1 दिन

जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया) 5 अक्टूबर 2026 1 दिन

दुर्गा पूजा (कलश स्थापना) 11 अक्टूबर 2026 1 दिन

दुर्गा पूजा 17 से 21 अक्टूबर 2026 5 दिन

दिवाली/चित्रगुप्त पूजा/भाई दूज/छठ पूजा 7 से 17 नवंबर 2026 10 दिन

गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर 2026 1 दिन