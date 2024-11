Bihar Police Constable Result 2024: बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PET-PST के लिए क्या है योग्यता, यहां से जानें पूरी डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) की ओर से कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त 2024 को किया गया था जिसके बाद आज यानी 14 नवंबर 2024 को विभाग की ओर से परिणाम घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर इस लिस्ट में दर्ज है वे भर्ती के अगले चरण PET-PST के लिए क्वालीफाई हो गए हैं। ये रही PET- PST के लिए क्वालिफाइड उम्मीदवारों की लिस्ट

फिजिकल टेस्ट के लिए पात्रता

बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए लिए शॉर्टलिस्ट किये गए उम्मीदवारों की लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। यहां Results: Written Examination Result for Shortlisting of Candidates for PET पर क्लिक करें। अब आप इसमें अपना अनुक्रमांक चेक कर सकते हैं। भर्ती के माध्यम से कुल 21391 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। Bihar Police Constable Result 2024: Shortlisting of Candidates for PET PDF List डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें।