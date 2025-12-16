Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड परीक्षाओं में लड़कों से ज्यादा लड़कियां, 10th 12th एग्जाम में 28.30 लाख स्टूडेंट्स लेंगे भाग
बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी 2025 से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएंगी। इस ब ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में की बोर्ड परीक्षाओं में इस बार 28.30 लाख स्टूडेंट्स भाग लेंगे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक 2026 बोर्ड एग्जाम 10th क्लास में 1512963 विद्यार्थी वहीं 12th क्लास में 1317846 स्टूडेंट्स भाग लेंगे।
आपको बता दें कि दोनों ही क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा दर्ज की गई है। जहां मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में लड़कियों की संख्या 785829 वहीं लड़कों की 727124 और 10 ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या है। इसके अलावा इंटरमीडिएट में गर्ल्स की संख्या 675845 दर्ज की गई है। लड़कों की संख्या 642001 है।
बोर्ड एग्जाम के लिए केंद्र निर्धारित
आपको बता दें कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट कक्षा की परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित होंगी। हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए राज्यभर में 1699 केंद्र एवं 12th के लिए 1762 केंद्र बनाये गए हैं।
बोर्ड एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए डेटशीट पहले ही जारी की जा चुकी है। टाइम टेबल के मुताबिक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का आयोजन 17 फरवरी 2025 से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक वहीं 12वीं की परीक्षाएं 1 से 15 फरवरी 2025 तक करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक आयोजित की जाती है वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाती हैं।
एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स को बता दें कि एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व स्कूल में भेज दिए जायेंगे। इसके बाद छात्र छात्राएं अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं, बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।