BHU Admission 2023: CUET UG स्कोर के साथ-साथ ये है क्राइटेरिया जरूरी बीएचयू स्नातक दाखिले के लिए, आवेदन शुरू

BHU UG Admission 2023 काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों में संचालित होने वाले स्नातक स्तरीय कोर्सेस (जैसे- BA BSc BCom BALLB BTech BFA आदि) में वर्ष 2023 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bhuonline.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

BHU UG Admission 2023आवेदन शुल्क जनरल/OBC/EWS हेतु 300 रुपये एवं SC/ST/PwD के लिए 150 रुपये है।

बीएचयू यूजी एडमिशन 2023 के लिए आखिरी तारीख 23 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जनरल, OBC और EWS के लिए 300 रुपये एवं SC, ST, PwD के लिए 150 रुपये है, जबकि पेड सीटों के लिए सभी कटेगरी के लिए समान 700 रुपये अप्लीकेशन फीस है। BHU Admission 2023: बीएचयू स्नातक दाखिले के लिए आवेदन में CUET UG अप्लीकेशन नंबर जरूरी उम्मीदवारों को बीएच स्नातक दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय विभिन्न डॉक्यूमेंट्स की स्कैन/सॉफ्ट कॉपियों को JPEG या PDF फॉर्मेट अपलोड करना होगा। ऐसे में उम्मीदवारों को आवेदन से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से सेव कर लेना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के 10वीं, 12वीं की मार्कशीट/सर्टिफिकेट के साथ-साथ जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), आयु प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), दिव्यांग प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), खेल से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), CUET UG स्कोर कार्ड व अप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो व हस्ताक्षर शामिल हैं। BHU UG एडमिशन 2023 आवेदन लिंक

BHU UG एडमिशन 2023 इंफॉर्मेशन बुलेटिन PDF डाउनलोड लिंक BHU UG Admission 2023: बीएचयू स्नातक दाखिले के लिए क्राटेरिया उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बीएचयू द्वारा विभिन्न कोर्सेस में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने हेतु सीयूईटी यूजी 2023 स्कोर के साथ-साथ अन्य क्राइटेरिया को भी शामिल किया जाएगा, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: CUET UG 2023 के लिए चुने गए विषय

CUET UG 2023 स्कोर

10+2 स्तर पर प्राप्त अंकों का प्रतिशत

10+2 स्तर पर पढ़े गए विषय

