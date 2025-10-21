एस्टर डीएम और एक्सएलआरआइ की साझेदारी: शिक्षा-उद्योग का नया अध्याय

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : जेवियर स्कूल आफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआइ) और दुबई स्थित प्रमुख स्वास्थ्य समूह एस्टर डीएम हेल्थकेयर के बीच करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत बनाना, छात्रों को वैश्विक उद्योग अनुभव से जोड़ना और भविष्य के नेतृत्व विकास के अवसर प्रदान करना है। इस करार के तहत दोनों संस्थान मिलकर प्रबंधन शिक्षा, उद्योग-इंटरेक्शन और नेतृत्व विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे।

एक्सएलआरआइ की ओर से संस्थान के निदेशक डा. (फादर) सेबेस्टियन जार्ज, एसजे. ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जबकि एस्टर डीएम हेल्थकेयर की ओर से ग्रुप चीफ ह्यूमन रिसोर्स आफिसर जैकब ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रो. सुनील षाड़ंगी, प्रो. गिरिधर रामचंद्रन, रजनी रंजन और आशीष पाल उपस्थित थे।



लीडरशिप टॉक में तकनीक और लोगों की भूमिका पर जोर:

समझौते के साथ ही “कैटलिस्ट आफ बिजनेस ग्रोथ: द न्यू डायमेंशंस आफ टेक्नोलॉजी एंड पीपल विषय पर एक लीडरशिप टाक का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में एस्टर डीएम हेल्थकेयर के ग्रुप सीएचआरओ जैकब ने कहा कि आज के समय में तकनीक और लोगों की भागीदारी ही व्यवसायिक सफलता की सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय केवल नीतियों से नहीं, बल्कि लोगों के जुनून और तकनीक के संतुलित उपयोग से आगे बढ़ता है। भविष्य का नेतृत्व वही है, जो इस संतुलन को समझे और उसे सही दिशा में लागू करे। जैकब ने यह भी कहा कि किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। जब उन्हें तकनीक का सही साथ मिलता है, तो वह संगठन नई ऊंचाइयां छूता है।



एक्सएलआरआइ के निदेशक ने साझेदारी को बताया ज्ञान का पुल: एक्सएलआरआइ के निदेशक डा. (फा.) सेबेस्टियन जार्ज, एसजे. ने कहा कि यह साझेदारी शिक्षा और उद्योग के बीच ज्ञान, अनुभव और नवाचार का सशक्त सेतु बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें उद्योग की वास्तविक चुनौतियों से जोड़ना है। एस्टर डीएम हेल्थकेयर के साथ यह सहयोग उसी दिशा में एक सार्थक कदम है।



छात्रों को मिलेगा उद्योग से प्रत्यक्ष जुड़ाव: कारपोरेट रिलेशंस एवं प्लेसमेंट के संयोजक प्रो. कनकराज अय्यालुस्वामी ने कहा कि इस सहयोग से छात्रों को वास्तविक उद्योग अनुभव, लीडरशिप ट्रेनिंग और ग्लोबल एक्सपोजर के अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल एक्सएलआरआइ के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के कार्पोरेट जगत की समझ और नेतृत्व कौशल में निखार लाने में मदद करेगी।



एस्टर डीएम हेल्थकेयर की टीम भी रही मौजूद: एस्टर डीएम हेल्थकेयर की टीम से शाहेद अब्दुल रहमान (हेड- मानव संसाधन, कारपोरेट एवं डिजिटल हेल्थ), मनीष सिंह (सहायक महाप्रबंधक प्रदर्शन और पुरस्कार) तथा फेबिना अब्दुल रहमान (उप प्रबंधक प्रतिभा अधिग्रहण एवं मानव संसाधन) उपस्थित रहे। कंपनी की ओर से कहा गया कि एस्टर भविष्य के प्रबंधकों को उद्योग की वास्तविक चुनौतियों और अवसरों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सहयोग दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान-साझाकरण और नेतृत्व विकास के नए रास्ते खोलेगा।



संवाद सत्र में भविष्य की दिशा पर चर्चा: कार्यक्रम के अंत में एस्टर डीएम हेल्थकेयर की नेतृत्व टीम और एक्सएलआरआइ के पीजीडीएम (जनरल मैनेजमेंट) छात्रों के बीच संवाद सत्र हुआ। इसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे तकनीक और मानव संसाधन के संतुलन से संगठन सतत विकास और नेतृत्व उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं।