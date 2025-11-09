AISSEE 2026: सैनिक स्कूल क्लास 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, कल तक फीस जमा करें का रहेगा मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 9 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन कल यानी 10 नवंबर 2025 तक जमा करने का मौका रहेगा।

इन डेट्स में रहेगा फॉर्म में सुधार का मौका एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से त्रुटि हो जाती है तो एनटीए की ओर से उनके लिए विंडो ओपन कर उसमें करेक्शन का मौका दिया जायेगा। करेक्शन विंडो 12 से 14 नवंबर तक ओपन की जाएगी। स्टूडेंट्स या उनके अविभावक इन्हीं डेट्स के अंदर फॉर्म में सुधार कर सकेंगे।