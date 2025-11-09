AISSEE 2026: सैनिक स्कूल क्लास 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, कल तक फीस जमा करें का रहेगा मौका
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जामिनेशन (AISSEE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 9 नवंबर निर्धारित है। इच्छुक छात्र या उनके माता पिता बिना देरी करते हुए आज ही फॉर्म भर लें। फॉर्म भरने के बाद कल तक फीस जमा की जा सकती है। प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी में आयोजित होगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 9 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए NTA की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन कल यानी 10 नवंबर 2025 तक जमा करने का मौका रहेगा।
इन डेट्स में रहेगा फॉर्म में सुधार का मौका
एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर किसी अभ्यर्थी से त्रुटि हो जाती है तो एनटीए की ओर से उनके लिए विंडो ओपन कर उसमें करेक्शन का मौका दिया जायेगा। करेक्शन विंडो 12 से 14 नवंबर तक ओपन की जाएगी। स्टूडेंट्स या उनके अविभावक इन्हीं डेट्स के अंदर फॉर्म में सुधार कर सकेंगे।
आवेदन के लिए योग्यता
- सैनिक स्कूल कक्षा 6 में आवेदन करने के लिए छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कक्षा 9 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आयु की गणना 31 मार्च 2026 को ध्यान में रखकर होगी।
इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं करें अप्लाई
- AISSEE Online Form 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करें।
- LATEST NEWS में Registration for AISSEE-2026 Examination is LIVE! पर क्लिक करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर करके मांगी गई जानकारी भरें और पंजीकरण कर लें।
- इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अब निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
फॉर्म भरने के साथ फीस जमा करना अनिवार्य
छात्र ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस/ एक्स सर्विसमैन वर्ग से आने वाले छात्रों के लिए 850 रुपये वहीं एससी/ एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स को 700 रुपये का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
