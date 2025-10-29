AISSEE 2026: सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई, जनवरी में होगी प्रवेश परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सैनिक स्कूल एडमिशन (AISSEE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम 2026 के लिए तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भरा जा सकता है।