AISSEE 2026: सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं 9 में एडमिशन के लिए लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई, जनवरी में होगी प्रवेश परीक्षा
सैनिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने की चाह रखने वाले माता पिता तुरंत ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (AISSEE 2026) का आयोजन जनवरी 2026 माह में करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सैनिक स्कूल एडमिशन (AISSEE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो माता पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम 2026 के लिए तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फॉर्म केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भरा जा सकता है।
कक्षा 6 एवं 9 में आवेदन के लिए योग्यता एवं मापदंड
- सैनिक स्कूल कक्षा 6 में आवेदन करने के लिए छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- कक्षा 9 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आयु की गणना 31 मार्च 2026 को ध्यान में रखकर होगी।
कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस
इस एंट्रेस एग्जाम में आवेदन के लिए जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस/ एक्स सर्विसमैन वर्ग से आने वालों को फीस के रूप में 850 रुपये वहीं एससी/ एसटी वर्ग से आने वालों को 700 रुपये का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
इन स्टेप्स को फॉलो कर स्वयं भर सकते हैं फॉर्म
- AISSEE Application Form 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं।
- होम पेज पर SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करें।
- LATEST NEWS में Registration for AISSEE-2026 Examination is LIVE! पर क्लिक करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर करके मांगी गई जानकारी भरें और पंजीकरण कर लें।
- इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अब निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
इन डेट्स में फॉर्म में कर सकेंगे संशोधन
एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती हो जाने पर आपको एनटीए की ओर से उसमें सुधार का एक मौका दिया जायेगा। करेक्शन विंडो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक ओपन रहेगी। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत फॉर्म में त्रुटि सुधार कर पाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।