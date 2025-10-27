AISSEE 2026: सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, यहां दिए लिंक से डायरेक्ट करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सैनिक स्कूल एडमिशन (AISSEE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे अंतिम दिनों में होने वाले दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन पत्र भर लें। फॉर्म भरने के बाद फीस 31 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।

ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए पात्रता सैनिक स्कूल कक्षा 6 में दाखिले के लिए छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 9 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च 2026 को ध्यान में रखकर होगी।

एप्लीकेशन फीस इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस/ एक्स सर्विसमैन वर्ग से आने वालों को फीस के रूप में 850 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी वर्ग के लिए फीस 700 रुपये तय की गई है। एप्लीकेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।