    AISSEE 2026: सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक, यहां दिए लिंक से डायरेक्ट करें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित है। इच्छुक छात्र या माता-पिता तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। 2 से 4 नवंबर तक फॉर्म में करेक्शन किया जा सकेगा।

    AISSEE 2026: सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सैनिक स्कूल एडमिशन (AISSEE 2026) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे अंतिम दिनों में होने वाले दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द आवेदन पत्र भर लें। फॉर्म भरने के बाद फीस 31 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।
    ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

    सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए पात्रता

    सैनिक स्कूल कक्षा 6 में दाखिले के लिए छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 9 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च 2026 को ध्यान में रखकर होगी।

    एप्लीकेशन फीस

    इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस/ एक्स सर्विसमैन वर्ग से आने वालों को फीस के रूप में 850 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी वर्ग के लिए फीस 700 रुपये तय की गई है। एप्लीकेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

    आवेदन करने की स्टेप्स

    • AISSEE 2026 Online Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • होम पेज पर SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करना होगा
    • LATEST NEWS में Registration for AISSEE-2026 Examination is LIVE! पर क्लिक करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर करके मांगी गई जानकारी भरें और पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अब निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
    कब होगी परीक्षा

    एनटीए की ओर से अभी तक परीक्षा के लिए केवल संभावित महीने की घोषणा की गई है। नोटिफिकेशन में साझा की गई डिटेल के मुताबिक परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 माह में करवाया जायेगा।

