AISSEE 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट, 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका, कक्षा 6 एवं 9 में मिलेगा प्रवेश

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।