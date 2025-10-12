AISSEE 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट, 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका, कक्षा 6 एवं 9 में मिलेगा प्रवेश
सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। कक्षा 6 एवं 9 के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 में करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।
महत्वपूर्ण तिथियां
|ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट
|10 अक्टूबर 2025
|फॉर्म भरने की अंतिम तिथि
|30 अक्टूबर 2025
|एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि
|31 अक्टूबर 2025
|आवेदन में करेक्शन करने की डेट
|2 से 4 नवंबर 2025
|परीक्षा की तिथि
|जनवरी 2026
|रिजल्ट जारी होने की डेट परीक्षा तिथि
|परीक्षा तिथि से 4 से 6 सप्ताह बाद
पात्रता एवं मापदंड
सैनिक स्कूल कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए छात्र की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च 2026 के अनुसार की जाएगी।
कैसे करें अप्लाई
- AISSEE 2026 Application Form भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाना होगा।
- अब SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करना होगा
- LATEST NEWS में Registration for AISSEE-2026 Examination is LIVE! पर क्लिक करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर करके मांगी गई जानकारी भरें और पंजीकरण कर लें।
- इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अब निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फीस
सैनिक स्कूल आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस/ एक्स सर्विसमैन वर्ग से आने वालों को फीस के रूप में 850 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी वर्ग के लिए फीस 700 रुपये तय की गई है।
