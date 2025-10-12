Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AISSEE 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट, 30 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका, कक्षा 6 एवं 9 में मिलेगा प्रवेश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। कक्षा 6 एवं 9 के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 में करवाया जायेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    AISSEE 2026 की पूरी डिटेल यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेस एग्जाम (AISSEE 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को सैनिक स्कूल कक्षा 6 एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 30 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महत्वपूर्ण तिथियां

    ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट 10 अक्टूबर 2025
    फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025
    एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025
    आवेदन में करेक्शन करने की डेट 2 से 4 नवंबर 2025
    परीक्षा की तिथि  जनवरी 2026
    रिजल्ट जारी होने की डेट परीक्षा तिथि परीक्षा तिथि से 4 से 6 सप्ताह बाद


    पात्रता एवं मापदंड

    सैनिक स्कूल कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्र की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 9 में प्रवेश के लिए छात्र की उम्र 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च 2026 के अनुसार की जाएगी।

    कैसे करें अप्लाई

    • AISSEE 2026 Application Form भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाना होगा।
    • अब SAINIK SCHOOL SOCIETY पर क्लिक करना होगा
    • LATEST NEWS में Registration for AISSEE-2026 Examination is LIVE! पर क्लिक करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर करके मांगी गई जानकारी भरें और पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद फॉर्म में मांगी गई अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अब निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
    AISSEE 2026 notice

    एप्लीकेशन फीस

    सैनिक स्कूल आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ओबीसी (एनसीएल), डिफेंस/ एक्स सर्विसमैन वर्ग से आने वालों को फीस के रूप में 850 रुपये जमा करना होगा। एससी/ एसटी वर्ग के लिए फीस 700 रुपये तय की गई है।

    यह भी पढ़ें- 