AIBE 20 Registration 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई
AIBE Registration 2025 के लिए लास्ट डेट कल यानी 28 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी तुरंत ही BCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन 30 नवंबर को करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 28 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक इस एग्जाम के लिए किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों के पास एप्लीकेशन फीस जमा करने का मौका 29 अक्टूबर 2025 तक रहेगा।
AIBE एग्जाम के लिए पात्रता एवं मापदंड
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है। जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स ने स्नातक न्यूनतम 45% अंकों के साथ एवं एससी/ एसटी ने न्यूनतम 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्र सीमा का कोई भी बंधन नहीं है।
स्वयं कर सकते हैं अप्लाई
इस एग्जाम में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी घर बैठे स्वयं ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक दिया जा रह है।
- AIBE 20 Form भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है।
- अब मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना है।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
- हस्ताक्षर, फोटोग्राफ सहित अन्य डिटेल अपलोड करें।
- अंत में कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करें।
- पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
कैटेगरी वाइज आवेदन फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को 3560 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी वर्ग के लिए फीस 2560 रुपये तय की गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
कब होगी परीक्षा
AIBE 20 एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 30 नवंबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 16 नवंबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे, किसी भी उम्मीदवार को ऑफलाइन एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।
