AFCAT (2) 2023 Registration: एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल, अगस्त में होगी परीक्षा

AFCAT (2) 2023 Registration: एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल है।

एजुकेशन डेस्क। AFCAT (2) 2023 Registration: एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2 (Air Force Common Admission Test, AFCAT 2 2023) 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कल 30 जून, 2023 को समाप्त हो रही है। इंडियन एयरफोर्स कल इस एग्जाम के लिए आवेदन विंडो को बंद कर देगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://afcat.cdac.in/AFCAT/index.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि बीतने के बाद कोई फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे, इसलिए कैंडिडेट्स समय से अप्लाई कर दें। AFCAT (2) 2023 Registration: अगस्त में होगी परीक्षा भारतीय वायु सेना की ओर से AFCAT (2) परीक्षा का का आयोजन 25, 26 और 27 अगस्त, 2023 को आयोजित करेगा। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 276 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्ती फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल एंड नाॅन- टेक्निकल) में ग्रुप A Gazetted ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति की जाएंगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जून, 2023 से शुरू हुई थी। AFCAT (2) 2023 Registration: एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए देना होगा ये शुल्क एएफसीएटी 2 2023 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, जो लोग एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके किया जा सकता है। AFCAT (2) 2023 Registration: एयर फ़ोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए ऐसे करें आवेदन सबसे पहले उमीमदवारों को आधिकारिक वेबसाइट - afcat.cdac.in पर जाना होगा। इसके बाद, अब बुनियादी विवरण के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। अब आवश्यकतानुसार आवश्यक जानकारी भरें। इसके बाद, निर्धारित प्रारूप के अनुसार फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान अपलोड करें। अब एएफसीएटी परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद, एएफसीएटी 2 आवेदन पत्र 2023 जमा करें। फॉर्म जमा करने के साथ ही उसका एक स्क्रीन शॉट सेव रख लें।

Edited By: Nandini Dubey