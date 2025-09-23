भोजपुर के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 6299 छात्र बीएड में नामांकन से वंचित, 96% सीटें फुल

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बीएड सत्र 2025-27 के लिए छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। 8600 छात्रों ने पंजीकरण कराया था जिनमें से 2301 छात्रों ने 2350 सीटों पर नामांकन प्राप्त किया। लगभग 53% छात्राओं ने बीएड में नामांकन कराया है जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाता है।

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। दो वर्षीय बीएड सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए चलाई जा रही छठे राउंड की नामांकन प्रक्रिया 20 सितंबर यानी शनिवार की शाम समाप्त हो गई। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के 8600 छात्र-छात्राओं ने पंजीयन कराया था। लेकिन अभी तक 2350 सीटों में 2301 सीटों पर नामांकन हुआ।

बीएड में नामांकन से 6299 छात्र-छात्राएं वंचित रह गये। छठे चरण के बाद शेष 49 सीटों पर नामांकन के लिए नोडल इकाई एलएन मिश्रा विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश का इंतजार है। अब विश्वविद्यालय के 12 बीएड कालेजों में इक्का-दुक्का सीटें ही बची हैं, इसकी सूची आने के बाद नामांकन लेने की सहमति बनेगी।

वीकेएसयू के कुल 20 बीएड कालेजों में 2350 में से 2301 सीटों पर नामांकन हुआ है। इस वर्ष छह राउंडों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। पिछले वर्ष नौ राउंडों तक नामांकन की प्रक्रिया चली थी। पहले चरण में 1129, दूसरे चरण में 541, तीसरे चरण में 226 नामांकन हुआ। इसके बाद प्रक्रिया में बदलाव करते दोबारा चार चरणों में नामांकन लिया गया।

परंपरागत पाठ्यक्रम की तरह बीएड में 53 प्रतिशत नामांकन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में परंपरागत पाठ्यक्रम की तरह बीएड में छात्राओं का अधिक नामांकन हुआ। विश्वविद्यालय मुख्यालय के नूतन परिसर स्थित बीएड विभाग के वरीय सहायक सुनील कुमार ने बताया कि अभी तक जो नामांकन हुआ है।