UPSC Civil Services Exam: सिविल सेवा परीक्षा में Optional विषय का Selection है महत्वपूर्ण, ये टिप्स करेंगे मदद

UPSC Civil Services Exam सिविल सेवा परीक्षा जैसी देश का कठिनतम परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को हर पहलू पर रणनीति बनानी होती है। इन्हीं में से एक है मुख्य परीक्षा के लिए सही वैकल्पिक विषय का चुनाव। आइए आज हम आपको बताते हैं कि सही ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने में आपको किन-किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

UPSC Civil Services Exam: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की कठिनम परीक्षाओं में से एक है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी सही रणनीति। यह रणनीति सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले वैकल्पिक विषय के लिए भी आवश्यक है, ताकि कोई भी उम्मीदवार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके और अपनी सफलता की संभावना को बढ़ा सके। यूपीएससी सिविल सर्विसेस के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए उम्मीदवार एजुकेशन पोर्टल, JagranJosh के परीक्षा विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए टिप्स को अपना सकते हैं:- UPSC CSE सिलेबस का रखें ध्यान सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय का चुनाव करते समय उम्मीदवारों को उस विषय के लिए यूपीएससी द्वारा निर्धारित सिलेबस को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वह विषय रोजाना तैयारी के अनुरूप है, जैसे यदि इतिहास का चुनाव करते हैं तो इससे सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए भी आसानी होगी। स्नातक स्तर पर पढ़ाई सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्नातक स्तर पर पढ़े गए विषय का चुनाव करने से तैयारी में आसानी होती है, क्योंकि परीक्षा का स्तर स्नातक होने के काफी टॉपिक्स को उम्मीदवार पहले ही स्नातक में पढ़ा होता है। हालांकि, आमतौर पर देखा जाता है कि इंजीनिरिंग स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जैसे - पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। इसका कारण यह है कि इसका सिलेबस अपेक्षाकृत छोटा है तैयारी से सम्बन्धित भी है। पिछले 3 वर्षों का विश्लेषण उम्मीदवार को अपने चुने जाने वाले वैकल्पिक विषय से सफलता पाने वाले उम्मीदवारों का पिछले तीन वर्ष के प्रतिशत को भी चेक कर लेना चाहिए। ये आकड़े संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। साथ ही, टॉपर्स के इंटरव्यू से भी उनके ऑप्शनल को जान सकते हैं।

