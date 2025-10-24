24 साल पहले दोस्त और महिला के साथ मिलकर की थी हत्या, अब उम्रकैद से मांग रहा रिहाई, बोला-जेल में व्यवहार अच्छा रहा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। 24 साल पुराने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी ने जिला अदालत में अर्जी दायर कर जेल से रिहाई की मांग की है। दोषी की पहचान राजबीर सिंह के रूप में हुई है। राजबीर ने अपने एक साथी बजिंदर के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की थी। वारदात में उनके साथ बबली भी शामिल थी। तीनों को अदालत ने 2005 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राजबीर ने अपने व्यवहार और लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर रिहाई की मांग की है। उसकी अर्जी पर अदालत ने मनीमाजरा थाना पुलिस से सारा रिकाॅर्ड मांग लिया है।

राजबीर, बजिंदर और बबली के खिलाफ 21 सितंबर 2001 को मनीमाजरा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पुलिस को ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी थी। ओमप्रकाश ने बताया था कि 20 सितंबर 2001 की रात बजिंदर कुमार और राजबीर सिंह उसके मकान मालिक अजमेर सिंह के घर आए थे। रात 12 बजे के बाद बजिंदर, राजबीर और बबली ने मिलकर अजमेर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद तीनों ने शव को बेडशीट में लपेटा और उसे मारुति कार में डालकर ठिकाने लगा दिया। साथ ही, घटना स्थल से खून के निशान भी साफ कर दिए गए थे।