    चार्टर्ड एकाउंटेंट परीक्षा का परिणाम घोषित, अंशिका गुप्ता वाराणसी में प्रथम

    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) परीक्षा के नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) अपनी वेबसाइट पर नतीजे जारी करेगा। छात्र अपने रोल नंबर और जरूरी जानकारी के साथ अपना परिणाम देख सकते हैं। नतीजों में विषय के अनुसार अंक और कुल अंक शामिल होंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आईसीएआई की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।

    सीए की परीक्षा पर‍िणाम में प्राप्‍त क‍िया बेहतर स्‍थान।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। दी इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली ने 03 नवम्बर 2025 को सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा के परिणामों की घोषणा की। इस परीक्षा में वाराणसी केंद्र से अंशिका गुप्ता ने 332 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया।

    सीए फाइनल परीक्षा में सफल अन्य छात्रों में संदीप गुप्ता, आर्या शर्मा, यश्वी चौहान, रितिका कुशवाहा, जयश्री सेठ, काजल अग्रवाल, रश्मि सिंह, अंकुल जायसवाल, रजनीश अग्रहरि, आयुष गुप्ता और श्रेया विश्वकर्मा शामिल हैं।

    सीए इंटर परीक्षा में श्रेया बरनवाल ने 380 अंकों के साथ जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। इस परीक्षा में सफल अन्य छात्रों में संकल्प सिंह, आशिका पांडे, अभिषेक अग्रवाल और आकाश अग्रवाल प्रमुख रहे।

    सीए फाउंडेशन परीक्षा में 823 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 76 छात्रों ने सफलता प्राप्त की। इस परीक्षा में ऋत्विक जायसवाल, अर्पिता अग्रवाल और आदित्य कुमार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे।

    इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष सी.ए. नीरज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सी.ए. वैभव मेहरोत्रा, सचिव सीए विकास द्विवेदी, कोषाध्यक्ष सीए रंजीत कुमार पांडेय, सिकासा अध्यक्ष सीए श्रीप्रकाश पांडेय और कार्यकारणी सदस्य सीए नमन कपूर ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

    कहा क‍ि यह परिणाम छात्रों की मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो छात्रों के करियर में एक नई दिशा प्रदान करती है। सभी सफल छात्रों ने अपने परिवार और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाने में सहायता की।

    सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वाराणसी का शैक्षणिक माहौल छात्रों को उत्कृष्टता की ओर प्रेरित कर रहा है।