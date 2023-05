आने वाले सप्ताह में भारतीय बाजार के लिए क्या है खास

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: बीता सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रहा। अमेरिका के अप्रैल महीने के इन्फ्लेशन में 4.9% की गिरावट का सीधा लाभ भारतीय बाजार को हुआ। Sensex ने 1.59% की बढ़त दर्ज करते हुए 62,027.9 का आंकड़ा छुआ तो वहीं Nifty 1.36% की बढ़त के साथ 18,314.8 के आंकड़े पर बंद हुआ।

आर्थिक मोर्चे पर निवेशकों की नजर आयात व निर्यात के आंकड़ों पर रहेगी। बता दें कि अगले सप्ताह में 15 मई को Wholesale Price Index (WPI) के आंकड़े जारी होने वाले हैं। देश का Merchandise Trade Deficit पिछले साल मार्च महीने के 18.51 बिलियन डॉलर के मुकाबले इस साल के मार्च महीने में बढ़कर 19.7 बिलियन डॉलर पहुंच गया। इसी बीच देश का wholesale price inflation लगातार दसवीं बार नीचे गिरते हुए 1.34% पर पहुंच गया है।

बता दें कि यह अक्टूबर 2020 के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके अतिरिक्त 19 मई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इंडिया डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े भी जारी होंगे, जो कि निवेशकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।

आने वाले सप्ताह में कई महत्वपूर्ण कम्पनियों के रिजल्ट भी जारी होंगे, जिनमें प्रमुख हैं- Coromandel International, Patel Engineering, Pfizer, PVR INOX, Skipper, Subex, Aurionpro Solutions, Bank of Baroda, Bharti Airtel, Granules India, Indian Oil Corporation, Jindal Steel and Power, JK Paper, Max Healthcare Institute, Metropolis Healthcare, Oberoi Realty, Deepak Fertilisers, Jindal Saw, JK Tyre & Industries, Jindal Stainless, JSW Ispat Special Products, Jubilant FoodWorks, Quess Corp, Railtel Corporation of India, REC, Zydus Wellness, Bata India, GAIL, Interglobe Aviation, ITC, PI Industries, Ramco Cements, State Bank of India, Thomas Cook, Trident, Glenmark Pharma, Godrej Industries, Hindustan Copper, JSW Steel, NTPC, Power Grid Corporation of India, Zomato, Bharat Electronics आदि। बता दें कि आने वाले सप्ताह में Nifty के 18,450 पर सपोर्ट और 18,150 पर रजिस्टेंस दिखाने की संभावना है।

