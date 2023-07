Share Market Close: FMCG और रियल्टी शेयरों के दम पर करीब 100 अंक चढ़कर बंद हुआ निफ्टी, सेंसेक्स 350 अंक बढ़ा

Share Market Close भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुझान जारी है। एफएमसीजी मेटल रियल्टी फार्मा सरकारी बैंक एनर्जी और इन्फ्रा इडेक्स में तेजी देखी गई। एलएंडडी आईटीसी सनफार्मा रिलायंस इंडस्ट्रीज कोटक महिंद्रा बैंक सेंसेक्स के टॉप गेनर्स थे। सत्र के दौरान तेल कंपनी बीपीसीएल की ओर से दमदार नतीजे पेश किए गए। कंपनी को जून तिमाही में 10644 करोड़ का मुनाफा हुआ है।

सेंसेक्स 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 66,707 अंक पर बंद हुआ है।

Your browser does not support the audio element.