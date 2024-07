Pune Porsche Accident Case: किशोर न्याय बोर्ड के दो सदस्यों पर गिर सकती है गाज, जांच समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट

एएनआई, पुणे। पुणे के चर्चित पोर्श एक्सीडेंट मामले में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की भूमिका की जांच कर रही समिति ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में समिति ने बोर्ड के दो सदस्यों को दोषी पाया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है।

महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनावरे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, 'हमने जेजेबी के सदस्यों को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर उचित जांच और जवाब के बाद महाराष्ट्र सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि प्रक्रियात्मक खामियों के लिए जेजेबी (राज्य द्वारा नियुक्त) के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

