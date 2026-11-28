डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे में अनहाइजेनिक परिस्थितियों में मिठाई बनाने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने शुक्रवार को बुधवार पेठ स्थित आठ प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की।

इस दौरान अधिकारियों ने 2.88 लाख रुपये मूल्य की कुल 512.1 किलोग्राम मिठाई जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दी। यह कार्रवाई सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र अभियान के तहत एफडीए के सर्कल 6 और सर्कल 8 की टीमों द्वारा की गई।

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में मिठाई बनाने की जगहों पर भारी गंदगी और अस्वच्छ हालात पाए गए, जबकि दो इकाइयां बिना अनिवार्य लाइसेंस या पंजीकरण के चलती हुई पाई गईं। खराब होने के डर से मौके पर नष्ट की गई मिठाई एफडीए की टीम ने कुल 288200 रुपये की कीमत वाली 512.1 किलोग्राम मिठाई जब्त की। चूंकि जब्त किए गए खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने वाले थे, इसलिए अधिकारियों ने उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया।

इसके अलावा, मिठाइयों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अधिकारियों ने 17 खाद्य सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा गया है। इन मिठाई दुकानों पर हुई कार्रवाई श्रीमंत पेढेवाले: निरीक्षण के दौरान यहां अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाई बनती पाई गई। टीम ने यहां से मोतीचूर लड्डू, खवा मोदक और उकडीचे मोदक के तीन सैंपल लिए। साथ ही, 118080 रुपये मूल्य की कुल 215.1 किलोग्राम मिठाई जब्त कर नष्ट कर दी गई।