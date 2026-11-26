डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे में शिवाजीनगर कोर्ट परिसर के बाहर मंगलवार को एक हत्या के आरोपी पर भीषण हमला हुआ। हमलावरों ने उसे कुल्हाड़ी से काटा और गोली भी मारी। पीड़ित मंदर किवाले हाल ही में जेल से रिहा हुआ था।

35 वर्षीय मंदर किवाले कोर्ट में कानूनी कार्यवाही के लिए आया था। दो हमलावरों ने कोर्ट परिसर में उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में किवाले का एक हाथ कट गया। वे गंभीर रूप से घायल अवस्था में फुटपाथ पर पड़े मिले। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की है। हमलावर अभी फरार हैं।