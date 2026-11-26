पुणे कोर्ट के बाहर खूनी खेल: हत्या के आरोपी पर तलवार और गोली से हमला, बीच सड़क पर काटा हाथ
पुणे में शिवाजीनगर कोर्ट परिसर के बाहर मंगलवार को एक हत्या के आरोपी पर भीषण हमला हुआ। हमलावरों ने उसे कुल्हाड़ी से काटा और गोली भी मारी। पीड़ित मंदर किवाले हाल ही में जेल से रिहा हुआ था।
HighLights
2025 के हत्याकांड में आरोपी है किवाले
पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल बरामद की
डिजिटल डेस्क, पुणे। पुणे में शिवाजीनगर कोर्ट परिसर के बाहर मंगलवार को एक हत्या के आरोपी पर भीषण हमला हुआ। हमलावरों ने उसे कुल्हाड़ी से काटा और गोली भी मारी। पीड़ित मंदर किवाले हाल ही में जेल से रिहा हुआ था।
35 वर्षीय मंदर किवाले कोर्ट में कानूनी कार्यवाही के लिए आया था। दो हमलावरों ने कोर्ट परिसर में उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
हमले में किवाले का एक हाथ कट गया। वे गंभीर रूप से घायल अवस्था में फुटपाथ पर पड़े मिले। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके से दो पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की है। हमलावर अभी फरार हैं।
2025 के हत्याकांड में आरोपी है किवाले
मंदर किवाले अप्रैल 2025 में पुणे के संतोषनगर-कात्राज इलाके में 26 वर्षीय रेस्तरां मालिक शुभम सुभाष चव्हाण की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुआ था। विवाद जमीन और पैसे को लेकर था। चव्हाण को स्टंप और बांस की छड़ियों से पीट-पीटकर मार डाला गया था। किवाले के साथ मुख्य आरोपी अमर साकोरे और दो अन्य सहयोगी भी गिरफ्तार हुए थे। हमले से चार दिन पहले ही किवाले जेल से रिहा हुए थे।