पुणे: चलती बस में चढ़ते समय गिरी 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला, पहिए के नीचे आने से मौत
पुणे के हडपसर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमलाबाई दादू लोंढे की मौत हो गई। ...और पढ़ें
समय कम है?
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डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे शहर के हडपसर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला चलती इलेक्ट्रिक बस में चढ़ने की कोशिश के दौरान फिसलकर पिछले पहिए के नीचे आ गईं, जिससे उनकी मौत हो गई।
मृतका की पहचान कमलाबाई दादू लोंढे के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह हादसा 29 अक्टूबर की दोपहर करीब 12 बजे हुआ, जब वह मंदिर दर्शन के लिए सासवड जा रही थीं।
चलती बस में चढ़ते वक्त बिगड़ा संतुलन
हडपसर पुलिस स्टेशन के उप-निरीक्षक राघवेंद्र सालगर ने बताया कि भेकराई नगर डिपो की यह इलेक्ट्रिक बस हडपसर गाडीतल से सासवड की ओर जा रही थी। बस के चलते ही कमलाबाई ने पिछले दरवाजे से चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गईं।
इस दौरान उनके पैर बस के पिछले पहियों के नीचे आ गए। हादसे के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बस चालक पर लापरवाही का मामला दर्ज
हडपसर पुलिस ने इस मामले में बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत) और धारा 281 (तेज व लापरवाही से वाहन चलाना) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि चालक की मेडिकल जांच कराई गई है, जिसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। चालक को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने नोटिस जारी किया है।
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