पुणे: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर; दो की मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुणे-सोलापुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई, जबकि एक 16 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई।

पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक दुर्घटना रविवार रात हवेली तालुका के उरुली कांचन इलाके में घटी, जब एक बेकाबू तेज रफ्तार कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पुलिस अधिकारी ने कहा कि 19 वर्षीय नयन नितिन हजारे अपनी छोटी बहन तन्वी के साथ मोटरसाइकिल से सोलापुर की दिशा में जा रहे थे।

उसी दौरान पीछे से बेहद तेज गति से आ रही एक कार के चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और आगे चल रही दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।

दो युवकों ने अस्पताल में दम तोड़ा हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार भाई-बहन और 23 साल के कार चालक तुषार उर्फ अमर रोहिदास कुंजीर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से तीनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल में इलाज के दौरान नयन हजारे और कार चालक तुषार दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं, 16 वर्षीय तन्वी के सिर, पैर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है।