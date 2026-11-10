महाराष्ट्र में गोकुल डेरी के नामित निदेशकों वाले अध्यादेश पर रोक नहीं, बॉम्बे HC ने जारी किया निर्देश

डिजिटल डेस्क, छत्रपति संभाजीनगर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के उस अध्यादेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया, जिसके तहत गोकुल डेरी बोर्ड के चार नामित निदेशकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। इस बीच, कोल्हापुर में विपक्षी नेताओं और डेरी किसानों ने इसे "सहकारी लोकतंत्र पर सीधा हमला" बताते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने फैसला सुनाया कि चार नामित निदेशक 10 नवंबर को होने वाले कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (गोकुल डेरी) के अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे और वोट डाल सकेंगे।

कोर्ट ने निर्देश भी दिया हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनके वोटों को एक अलग मतपेटी में रखा जाए। न्यायमूर्ति नीरज धोटे की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मंगलवार को होने वाली पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाए। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर के लिए तय कर दी गई।

25 सदस्यीय नवनिर्वाचित बोर्ड में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 13 सीटें जीतकर मामूली बहुमत हासिल किया, जबकि महायुति समर्थित पैनल 12 सीटों के साथ अल्पमत में आ गया। हालांकि, राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर चार अतिरिक्त निदेशकों को नामित किया और उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया।