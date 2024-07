पुणे में जलमग्न सड़क में करंट फैलने से तीन लोगों की मौत, भूस्खलन से गई एक की जान

जबकि, मुलशी तहसील के तहमिनी घाट खंड में भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

Maharashtra | Due to a landslide at Tamhini Ghat on the Raigad-Pune route, traffic has been halted on this Ghat route until the debris is cleared: Raigad Police



(Video source: Raigad Police) pic.twitter.com/hbCfkguASX