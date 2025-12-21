पीसीएमसी चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए 20 नेता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में आगामी पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (पीसीएमसी) चुनाव से पहले भाजपा ने शनिवार को शहर के लगभग 20 पूर्व पार्षदों और कुछ पदाधिकारियों को भाजपा में शामिल कर प्रतिद्वंद्वी दलों को बड़ा राजनीतिक झटका दिया। पार्टी ने अपने महायुति गठबंधन सहयोगी अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के 12 नेताओं को भी भाजपा में शामिल किया है।

मुंबई में आयोजित एक समारोह का नेतृत्व पुणे जिले के भोसारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक महेश लांडगे और चिंचवड विधानसभा क्षेत्र से विधायक शंकर जगताप ने किया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस समारोह को भाजपा के लिए नगर निगम चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

वरिष्ठ नेताओं के बड़े पैमाने पर दल-बदल से पुणे जिले के औद्योगिक शहर में भाजपा का संगठनात्मक आधार मजबूत होने की उम्मीद है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के प्रमुख नेताओं में पूर्व पीसीएमसी स्थायी समिति अध्यक्ष उषा वाघेरे, पूर्व स्थायी समिति प्रमुख प्रशांत शितोले, पूर्व उप महापौर प्रभाकर वाघेरे, पूर्व महापौर राजू मिसल, पूर्व विपक्ष नेता विनोद नाडे, समीर मसुलकर और पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष नवनाथ जगताप भी पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा को अन्य दलों के नेताओं का भी समर्थन मिला।