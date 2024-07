अब नई मुसीबत में फंसी IAS पूजा खेडकर और उसकी मां, एक को अवैध अतिक्रमण तो दूसरे को गन लाइसेंस पर मिला नोटिस

A show cause notice issued by Pune Police Commissioner Amitesh Kumar to Pooja Khedkar's mother Manorama Khedkar has been pasted as no one turned up to receive the notice.… pic.twitter.com/K2ZvIoLCp6

नोटिस में लिखी ये बात

नोटिस में कहा गया है, 'हमें आपके बंगले के बाहर 'अवैध निर्माण' के बारे में शिकायत मिली है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कृपया अगले सात दिनों में बंगले से सटे अवैध निर्माण को हटा दें। ' अधिकारियों ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने और सेवा में चयन के लिए उनकी तरफ से प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की गुरुवार को केंद्र की तरफ से गठित एकल सदस्यीय समिति की तरफ से फिर से जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि दोषी पाए जाने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

यदि यह पाया गया कि उसने किसी तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है या अपने सलेक्शन के लिए जिन दस्तावेजों को पेश किया है, उनमें किसी प्रकार की हेराफेरी की है तो उन्हें आपराधिक आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है।'