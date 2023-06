महाराष्ट्र में बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, NCP-कांग्रेस की होगी सत्ता में वापसी!

पुणे, एएनआई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने रविवार को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी विधानसभा चुनाव में राकांपा और कांग्रेस सत्ता में आएंगी। दरअसल, हाल ही में कर्नाटक में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस ने सरकार का गठन किया और सिद्दरमैया की ताजपोशी की थी।

सिद्दरमैया ने कहा,

In the upcoming elections, I am sure NCP and Congress would come into power. I would request Sharad Pawar and Ajit Pawar that after coming to power in Maharashtra, implement the same scheme which we have given to women in Karnataka: Karnataka CM Siddaramaiah in Pune, Maharashtra pic.twitter.com/SREwcVDcLi