कौन है अमेरिका में बैठा बिश्नोई गैंग का गुर्गा अनिल पंडित? जुहू में टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी की ली जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियां चलाई गईं। इस वारदात के तुरंत बाद अमेरिका में मौजूद गैंगस्टर अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

सुरक्षा एजेंसियों को मिले एक ऑडियो क्लिप में उसने अपने साथी हरमन संधू का नाम लिया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सीधी धमकी दी। पंडित ने मांग रखी कि अभिनेता सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई और पूरे बिश्नोई समाज से सार्वजनिक माफी मांगें।

उसका कहना था कि टाइगर श्रॉफ को पहले भी चेतावनी दी गई थी लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब सलमान खान के साथ काम करने वाले हर शख्स को निशाना बनाया जाएगा। इसे उसने अपनी पहली और आखिरी चेतावनी बताया।

कौन है अनिल पंडित? मूल रूप से हरियाणा के पानीपत का रहने वाला अनिल पंडित भारत में रहते हुए किसी बड़े अपराध में शामिल नहीं था। उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था। जानकारी के मुताबिक, वह 2024 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था।

वहां पहुंचने के बाद वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा और करीब आठ महीने पहले उसने गिरोह के पुराने सदस्य रणदीप मलिक की जगह संभाली। हालांकि वह लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियां जारी कर रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार उसे निर्देश सीधे बिश्नोई से नहीं मिलते।