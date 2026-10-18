टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाई गई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी; CM फडणवीस ने एक्टर से की बात

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गोलीबारी की घटना के बाद अभिनेता टाइगर श्रॉफ को फोन किया। CM ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उन्होंने अभिनेता को आश्वासन देते हुए कहा, 'हम सब आपके साथ हैं। हम जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।' इससे पहले, फडणवीस ने गोलीबारी की घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को फोन किया था।

CMO सूत्रों के अनुसार, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे मामले की त्वरित जांच करें और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। CM ने की गोलीबारी की निंदा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गोलीबारी की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं और भरोसा दिलाया कि किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, 'टाइगर श्रॉफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया। यह घटना बेहद चिंताजनक और निंदनीय है; मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है, और टाइगर श्रॉफ से भी बात हुई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने गोली चलाने वालों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा और उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता मुंबई और यहाँ के नागरिकों को सुरक्षित रखना है।'

डिप्टी CM ने क्या कहा? शिंदे ने आगे कहा, 'चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी है और इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा; हम उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे। हमने 1990 के दशक में भी इस तरह के बड़े गैंगवार देखे हैं।

तब भी मुंबई पुलिस ने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला था। उन्होंने दोषियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखी। इसलिए, जो भी गिरोह यहाँ दहशत फैलाने की कोशिश करेगा, उसे दो बार सोचना चाहिए। यह मुंबई है, यह महाराष्ट्र है।'

मुंबई पुलिस ने कुल 15 टीमें बनाई अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने कुल 15 टीमें बनाई हैं। इस गोलीबारी में दो लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदोश हैं, जिनके बाएं हाथ में गोली लगी है।