टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले की कोशिश, 7 राउंड फायरिंग; एक गिरफ्तार; अब तक क्या-क्या हुआ?

राज्य ब्यूरो, मुंबई। सिने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर रविवार शाम गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई है। जुहू स्थित पुष्पा पार्क के आसपास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने अभिनेता की कार को निशाना बनाते हुए सात राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए।

घटना के दौरान टाइगर श्रॉफ सुरक्षित रहे, जबकि उनके ड्राइवर समेत दो लोगों के घायल होने की खबर है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में एक संदिग्ध को सांताक्रूज इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग के अनुसार टाइगर श्रॉफ फुटबाल खेलने के बाद अपने ड्राइवर के साथ घर लौट रहे थे।

इसी दौरान उनकी कार के पास पहुंचे मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में श्रॉफ तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस एवं एक अन्य व्यक्ति चव्हाण को चोटें आई हैं। दोनों का निकट के नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है, और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

टाइगर श्रॉफ की कार पर जुहू में गोलीबारी पुलिस के अनुसार, सफेद शर्ट पहने तीनों हमलावर SV रोड और विले पार्ले रेलवे स्टेशन की ओर भाग गए। अभिनेता की कार पर सात राउंड गोलियां चलाई गईं; यह जगह जुहू पुलिस स्टेशन और पुष्पा पार्क से लगभग 350 मीटर दूर थी।

ड्राइवर फिरदोश के बाएं हाथ में गोली लगी और उन्हें नानावटी अस्पताल ले जाया गया। पास ही खड़े उमेश चरण (35) को भी गोली लगी और उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शुरुआत में बताया था कि कार की खिड़कियां टूटने के बाद कांच के टुकड़ों से श्रॉफ को मामूली खरोंचें आई हैं, लेकिन DCP (वेस्ट जोन 2) मोहित गर्ग ने साफ किया कि अभिनेता को कोई चोट नहीं आई है।

पुलिस FIR दर्ज कर रही है और श्रॉफ से यह जानकारी ले रही है कि क्या उन्हें हाल ही में कोई धमकी भरी कॉल या चेतावनी मिली थी। हमलावरों का पता लगाने के लिए 15 टीमें बनाई गई हैं। जुहू पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

पुलिस सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे की भी जांच कर रही है, जो कथित तौर पर अनिल पंडित और हरमन संधू की ओर से किया गया है। इसमें उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली है और आरोप लगाया है कि श्रॉफ को सलमान खान के साथ उनके जुड़ाव या काम करने की वजह से निशाना बनाया गया। इस पोस्ट में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के उन अन्य लोगों को भी धमकी दी गई है, जिन्होंने सलमान खान के साथ काम किया है। ऐसी अफवाहें हैं कि पंडित का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है।

ड्राइवर फिरदौस और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए ड्राइवर फिरदौस को गोली लगने के तुरंत बाद टाइगर श्रॉफ ड्राइवर को अपनी सीट पर बैठाकर स्वयं गाड़ी चलाकर ड्राइवर को नानावटी अस्पताल ले जाते देखे गए। अभिनेता के पिता जैकी श्रॉफ ने भी उनके सुरक्षित होने की पुष्टि की है।