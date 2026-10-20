'टाइगर नहीं थे टारगेट', किसे मारने मुंबई आये थे हमलावर? जुहू फायरिंग में अब तक क्या-क्या हुआ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। NDTV की खबर के अनुसार हमलावरों का असली निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं थे।

बिहार के रहने वाले ऋतिक उर्फ रोशन (22) और हरियाणा के रेहान (18) और फूल सिंह (18) ने रविवार शाम मुंबई के जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर कई राउंड फायरिंग की थी।

टाइगर नहीं थे हमलावरों का असली निशाना

मंगलवार को तीनों हमलावरों से पूछताछ में पता चला है कि वे मुंबई किसी और हाई-प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से आए थे। रिपोर्ट के अनुसार, 'उस व्यक्ति के अक्सर आने-जाने वाली जगहों की रेकी करने के बाद, हमलावरों को एहसास हुआ कि वे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे।

इसके बाद, उन्होंने टाइगर श्रॉफ को अपना निशाना बनाया। हमलावरों को टाइगर के फैंस द्वारा पोस्ट की गई रील्स से पता चला था कि टाइगर के पास कोई पुलिस सुरक्षा नहीं है।' इसके बाद उन्होंने श्रॉफ और उनके फैंस के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर नजर रखना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें श्रॉफ की गतिविधियों का पता चलने लगा। सूत्र ने आगे बताया, 'शूटर्स ने कहा है कि उनका मकसद श्रॉफ की हत्या करके बॉलीवुड में दहशत फैलाना था।' हमलावरों ने कार में बैठे श्रॉफ पर सात गोलियां चलाईं। वे और गोलियां चलाना चाहते थे, लेकिन उनकी बंदूक जाम हो गई। इस घटना में अभिनेता और उनके ड्राइवर घायल हो गए, लेकिन वे किसी तरह वहां से गाड़ी लेकर निकलने में कामयाब रहे। 'उसे समझाया गया था' - गोलीबारी के कुछ घंटों बाद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि श्रॉफ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसे अभिनेता सलमान खान के साथ अपना संबंध खत्म करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

हमले के बाद ऑडियो क्लिप हुई थी वायरल हमले के बाद जारी एक ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर गिरोह के एक सदस्य ने कहा,'मैं अनिल पंडित हूं। मैं लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई जैसा हूं। आज टाइगर श्रॉफ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं।' उसने दावा किया कि 'श्रॉफ को समझाया गया था, लेकिन वह हमारी बात नहीं समझे।'

पंडित ने कहा, 'पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कोई भी हमारे साथ जुड़े बिना काम करेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा। यह पहली और आखिरी चेतावनी है।' सूत्रों के मुताबिक, हमलावरों को एडवांस के तौर पर 50000 रुपये दिए गए थे और उनसे वादा किया गया था कि हमला पूरा होने के बाद उन्हें और पैसे दिए जाएंगे और विदेश में नौकरी भी दिलाई जाएगी। गोलीबारी के बाद, उन्होंने अपने हैंडलर्स को बता दिया कि काम पूरा हो गया है।'

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को श्रॉफ से उनके आवास पर मुलाकात की और कहा कि सरकार इस तरह की 'गुंडागर्दी' को खत्म कर देगी। शिंदे ने कहा, 'किसी की भी दादागिरी मुंबई में नहीं चलेगी... यह एक बड़ी घटना है। उनके ड्राइवर को चोटें आईं और यह घटना निंदनीय है।'

अब तक क्या-क्या हुआ? अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने के आरोपित तीन युवकों को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस मुंबई ले गई। कोटा पुलिस ने तीनों को हथियारबंद जवानों की मौजूदगी में महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द किया। आरोपितों को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते ले जाया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपितों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी फूल सिंह और रेहान तथा बिहार के बेगूसराय निवासी रोशन उर्फ रितिक के रूप में हुई है। जांच में फूल सिंह के बालिग होने की पुष्टि हुई। तीनों को सोमवार को कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था।