टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: बेगूसराय में ऋतिक की मां बोलीं- मेरा बेटा तो मुंबई में खाना बनाता है; वो कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं

डिजिटल डेस्क, बेगूसराय/पटना। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े मुंबई के जुहू इलाके में कथित फायरिंग मामले में बिहार के बेगूसराय निवासी ऋतिक कुमार उर्फ रोशन का नाम सामने आने के बाद उसके परिवार में हलचल मची है। युवक की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका बेटा मुंबई में खाना बनाने का काम करता था।

उन्होंने अपने बेटे के किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने की जानकारी से इनकार किया। मां ने भावुक होकर कहा कि उनका बेटा कुक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं। मुंबई में होटल में खाना बनाने का करता था काम परिजनों के मुताबिक, ऋतिक कुमार उर्फ रोशन बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा चौक का रहने वाला है। उसका परिवार स्थानीय स्तर पर नाश्ते की दुकान चलाता है। उसके पिता रामू महतो इसी दुकान के जरिए परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बताया गया कि रोशन पहले पिता के काम में हाथ बंटाता था, लेकिन रोजगार की तलाश में करीब डेढ़ से दो साल पहले मुंबई चला गया था।

मां ने कहा- बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता ऋतिक की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका बेटा ईमानदारी से कुकिंग का काम करता रहा है। उन्होंने मामले में बेटे की कथित संलिप्तता को लेकर अनभिज्ञता जताई और कहा कि वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकता।

परिवार का कहना है कि उन्हें मुंबई में सामने आए मामले की पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि, मां के बयान से युवक की बेगुनाही की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। मामा बोले- डेढ़-दो महीने से नहीं हुई बात युवक के मामा छोटू महतो ने बताया कि रोशन मुंबई के एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। उनके अनुसार, पिछले डेढ़ से दो महीने से रोशन से बातचीत नहीं हो पाई है।

मामा ने कहा कि उन्हें टाइगर श्रॉफ से जुड़े कथित फायरिंग मामले में रोशन की भूमिका के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। परिवार फिलहाल उसके मौजूदा ठिकाने को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहा है। वायरल तस्वीर को पहचानने से परिवार का इनकार मामले में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक तस्वीर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने तस्वीर दिखाए जाने पर उसे रोशन का होने से इनकार किया है। युवक से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है। हालांकि, केवल परिवार के इनकार के आधार पर तस्वीर की वास्तविकता या युवक की पहचान के संबंध में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।