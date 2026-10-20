सिर मुंडवाया, किराए का घर बदला... गिरफ्तारी से बचने के लिए तरकीबें निकाल रहा था टाइगर पर हमला करने वाला शूटर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर पुलिस ने जांच के दौरान एक और खुलासा किया है पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की घटना के आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपना किराए का घर बदल रहा था।

दो महीने पहले से हुलिया बदलना शुरू जांचकर्ताओं के मुताबिक ऋतिक कुमार उर्फ रोशन जिसने दो अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अभिनेता पर गोलीबारी की थी। उसने हमले की योजना बनने के करीब दो महीने पहले से ही अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया था।

ऋतिक मूल रूप से बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है और मुंबई आने से पहले वह लंबे बाल रखता था। लेकिन इस हमले से पहले उसने अपना सिर पूरी तरह मुंडवा लिया था, जांचकर्ताओं का मानना है कि हुलिया बदलने का यह कदम जानबूझकर उठाया गया था ताकि वह पहचाना न जा सके।

जानकारी के मुताबिक ऋतिक ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस के पास उसका पूरा विवरण है। जांचकर्ताओं ने बताया कि जिस समय आरोपी ने टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग की और वहां से फरार हुआ, उस समय उसके बाल फिर से लंबे होने लगे थे।

पुलिस की जांच के दौरान हुलिया बदलने की यह बात तब सामने आई, जब जांचकर्ताओं ने घटना से पहले और बाद में ऋतिक द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए उठाए गए कदमों की कड़ियां जोड़ीं। ऋतिक ने बार-बार बदला किराए का घर पुलिस को शक है कि ऋतिक ने पुलिस की पकड़ से बचने के लिए बार-बार अपना किराए का घर भी बदला। ऋतिक करीब चार साल पहले बेगूसराय से मुंबई आया था और तब से रैपिडो ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था।

जांचकर्ताओं को संदेह है कि अन्य आरोपियों के संपर्क में आने और गोलीबारी की घटना के लिए शामिल किए जाने के बाद उसने पकड़े जाने से बचने के लिए अपने किराए के कमरे बदलने शुरू कर दिए थे। एक अहम खुलासे में जांचकर्ताओं को पता चला कि गिरफ्तारी के बाद ऋतिक ने पुलिस को जो पता दिया था वो उसके पुराने घर का था जिसे वह महीनों पहले ही छोड़ चुका था। पड़ोसियों ने ऋतिक के बारे खुलासे किए ऋतिक के पड़ोसियों ने बताया कि वह ज्यादातर अपने आप में ही रहता था और दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उन्होंने कहा, 'हमें लगा कि ऋतिक बस एक आम डिलीवरी वर्कर है। किसी आपराधिक मामले में उसके शामिल होने की बात सुनकर हमें गहरा झटका लगा है। यहां के ज्यादातर लोगों ने उसे बस कभी-कभार ही इलाके में आते-जाते देखा था।'