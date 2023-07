मुंबई के धारावी इलाके में पहली मंजिल की दीवार गिरने से तीन लोग घायल, सायन अस्पताल में कराया गया भर्ती

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के धारावी इलाके में मनोहर कॉलेज के पास एक घर की पहली मंजिल की सामने की तरफ की दीवार का कुछ हिस्सा गिरने से तीन लोग घायल हो गए। घायलों को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने बताया कि घायलों की हालत स्थिर है। उनका सायन अस्पताल में इलाज चल रहा है।

महाराष्ट्र के धारावी इलाके में दीवार गिरने से तीन लोग घायल

Your browser does not support the audio element.

मुंबई, एएनआई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के धारावी इलाके में मनोहर कॉलेज के पास एक घर की पहली मंजिल की सामने की तरफ की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। बीएमसी ने यह जानकारी दी।

Edited By: Achyut Kumar