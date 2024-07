वॉक-इन इंटरव्यू में भगदड़ जैसे हालात, Air India में लोडर की नौकरी के लिए पहुंचे हजारों बेरोजगार; Video

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए आवेदक एक-दूसरे से धक्का-मुक्की कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा और उनमें से कई की तबीयत खराब होने लगी।

After the Gujarat hotel job where thousands kept coming ,

It was Maharashtra's turn

Mumbai's Kalina, look at the number of job seekers as Air India Airport Services Ltd announced walk-in interviews.

