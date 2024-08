Watch Video: ठाणे के अंबरनाथ में भाई ने ही अपने परिवार को सफारी से कुचला, पांच लोग घायल

वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी चला रहे शख्स ने अपनी कार को फॉर्च्यूनर के पीछे खड़ा कर दिया, इसके बाद उसने फॉर्च्यूनर के बाहर खड़े तीन लोगों को अचानक से रौंद दिया। इसमें से दो लोग तो बच गए, लेकिन एक फॉर्च्यूनर का ड्राइवर सफारी के सामने आ गया, जिसे आरोपी घसीटते हुए दूर तक ले गया।

Trigger warning: Graphic details shown in the video



A #viralvideo from #Ambarnath showing an #SUV ramming into another vehicle sparked concerns over reckless driving.



However, police investigations revealed the incident stemmed from a #familydispute, with the driver… pic.twitter.com/WG51PvbisM