    महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री शालिनीताई पाटिल का निधन, 94 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:14 PM (IST)

    महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री शालिनीताई पाटिल का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपनी लंबी राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और ...और पढ़ें

    Hero Image

    महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री शालिनीताई पाटिल का निधन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री शालिनीताई पाटिल का शनिवार को मुंबई में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल की पत्नी शालिनीताई ने कांग्रेस की विभिन्न सरकारों में मंत्री पद संभाला।

    वह सतारा जिला परिषद की सदस्य से लेकर पार्टी की महिला वग की अध्यक्ष तक रहीं। उन्होंने लोकसभा में सांगली का प्रतिनिधित्व किया और अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान कोरेगांव से विधायक भी रहीं।

    उन्हें एक स्पष्टवादी और बेबाक नेता बताते हुए राकांपा (शरद चंद्र पवार) सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि उन्होंने अपने विचार खुलकर व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा कि शालिनीताई एक स्पष्टवादी नेता थीं। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र ने एक विशिष्ट व्यक्तित्व को खो दिया है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)