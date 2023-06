पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार? संजय राउत ने दिया जवाब

मुंबई, ऑनलाइन डेस्क। मिशन 2024 के लिए विपक्षी दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस, सपा और टीएमसी के अलावा कई दलों के नेता शामिल होंगे। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने इस बैठक को लेकर अहम प्रतिक्रिया दी है।

संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के साथ ही हम सभी वहां होंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मेरे साथ जा रहे हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि देश के विपक्षी दलों के सभी प्रमुख नेता पटना जा रहे हैं। पटना में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनेगी।

अगले महीने 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है। बैठक में विपक्षी दलों के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

