KCR: पूरी कैबिनेट के साथ महाराष्ट्र क्यों आए तेलंगाना के CM? टेंशन में उद्धव गुट; संजय राउत ने बोला हमला

मुंबई, जागरण डेस्क। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के महाराष्ट्र दौरे से राजनीति गरमा गई है। शिवसेना उद्धवा ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उनके इस दौरे से यहां की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा। यहां महाविकास आघाड़ी मजबूत है।

संजय राउत ने कहा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर का महाराष्ट्र की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वे इसी तरह ड्रामा करेंगे तो वह तेलंगाना भी खो देंगे। राउत ने कहा कि नुकसान के डर से केसीआर महाराष्ट्र तो आ गए, लेकिन उनके 12-13 मंत्री/सांसद कल कांग्रेस में शामिल हो गए। यह केसीआर और कांग्रेस के बीच की लड़ाई है। महाराष्ट्र में MVA गठबंधन मजबूत है।

