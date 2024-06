'मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करें',... महाराष्ट्र में BJP के चुनावी परिणाम पर क्या बोले उप मुख्यमंत्री?

एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार से मुक्त होने की इच्छा जताई है। देवेंद्र फडणवीस भाजपा संगठन का काम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में जो पराजय हुई, हमारी सीटें कम हुईं, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं और जो कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं...हम नई रणनीति तैयार करेंगे और नई रणनीति तैयार करके जनता के बीच जाएंगे...।

#WATCH | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "...This debacle that happened in Maharashtra, our seats have reduced, the entire responsibility for this is mine. I accept this responsibility and will try to fulfill whatever is lacking. I am not a person who will… pic.twitter.com/ypJzTTXHf4