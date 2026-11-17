डिजिटल डेस्क, मुंबई। ब्रिटेन का शाही जोड़ा प्रिंस विलियम और केट मिडलटन पर्यावरण संरक्षण के लिए मशहूर ‘अर्थशॉट प्राइज 2026’ के 15 फाइनलिस्ट से मिलने मुंबई पहुंचे हैं।

बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर आयोजित कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने एकदम देसी और इको-फ्रेंडली तरीका चुना। दरअसल कपल इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाकर वेन्यू तक पहुंचा।

प्रिंस विलियम खुद ई-रिक्शा चला रहे थे, जिस पर कार्यक्रम का लोगो लगा था, और पीछे बैठी थीं कैट मिडलटन। जब वे उतरे तो केट ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘यहां पहुंचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही था!’ शाही कपल का यह शाही-देसी अंदाज लोगों को खूब भा रहा है।

सचिन के साथ खेला गली क्रिकेट कार्यक्रम स्थल पहुंचकर विलियम और केट ने फाइनलिस्ट्स से बात की। 'अर्थशॉट प्राइज अवार्ड्स' में पांच विजेताओं को चुना जाएगा और उन्हें पर्यावरण संबंधी उनके समाधानों को आगे बढ़ाने में मदद के लिए 1-1 मिलियन पाउंड की धनराशी दी जाएगी। विजेताओं की घोषणा मंगलवार, 17 नवंबर को की जाएगी।

इससे पहले सोमवार को मुंबई में विलियम और केट ने गली क्रिकेट खेला। शाही जोड़े को बैलार्ड एस्टेट में खेलते हुए देखा गया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। विलियम ने आउट होने से पहले कुछ बाउंड्री भी लगाईं।

वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेस ने 'द राइट पिच' से जुड़ी महिलाओं और लड़कियों से भी बातचीत की। यह एक नॉन-प्रॉफिटेबल संस्था है जिसे यूनाइटेड किंगडम के MCC फाउंडेशन का की मदद से चलाया जा रहा है। यह संस्था क्रिकेट के जरिए कम संसाधनों वाले समुदायों के बच्चों में लीडरशिप स्किल्स विकसित करने और उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने में मदद करती है। मुंबई मेट्रो में किया सफर विलियम और केट ने मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन में सफर किया, जहां उन्होंने मेट्रो नेटवर्क में काम करने वाली महिलाओं और भारत में बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देने वाली ब्रिटिश कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।