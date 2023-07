PM Modi and UP CM Yogi Adityanath मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा संदेश मिला है जिसमें धमकी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निशाने पर हैं। आरोपियों ने 26/11 जैसे आतंकी हमले के लिए तैयार रहने की भी धमकी दी। मुंबई पुलिस ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई, एएनआई। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें धमकी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निशाने पर हैं। आरोपियों ने 26/11 जैसे आतंकी हमले के लिए तैयार रहने की भी धमकी दी। मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच मुंबई पुलिस ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। खबर अपडेट की जा रही है...

