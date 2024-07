Mumbai Rain Update: मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट; BMC ने आज से खोले स्कूल

वहीं, IMD के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले 3-4 घंटों के दौरान पालघर, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, मुंबई (Mumbai Rain) और पुणे और सतारा के घाट क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है।

Nowcast warning issued at 7 am dated 26/07/2024: Moderate spells of rain are very likely to occur at isolated places in the districts of Palghar, Raigad, Thane, Ratnagiri, Mumbai and Ghat areas of Pune and Satara during the next 3-4 hours: IMD