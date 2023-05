Mumbai Murder Case: मुंबई में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत, जांच में जुटी पुलिस

मुंबई, एएनआई। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि, 32 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कि कारण से की गई है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

डीसीपी अजय कुमार बंसल ने बताया कि मृतक व्यक्ति की पहचान मनोज चौहान के रूप में हुई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच करने में जुट गई है।

