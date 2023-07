NIA and Mumbai Police Raid महाराष्ट्र से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्र जांच एजेंसी और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने आज सुबह-सुबह मुंबई और पुणे में चार स्थानों पर छापेमारी की है। बता दें कि NIA एक विशेष आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटती है। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक आईपीएस दिनकर गुप्ता है।

NIA ने मुंबई और पुणे में कई स्थानों पर की छापेमारी, 4 ISIS समर्थकों को हिरासत में लिया

महाराष्ट्र, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और मुंबई पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को मुंबई और पुणे में चार स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान इस्लामिक स्टेट के चार कथित व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। Note: खबर अभी-अभी ब्रेक की गई है। अपडेट जारी है।

Edited By: Nidhi Avinash