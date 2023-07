Maharashtra NCP Politics: अजित की बगावत के बाद पहली बार जनता के सामने आएंगे शरद पवार, कराड में आज करेंगे रैली

एनसीपी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार आज अपने राजनीतिक गुरु और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण के प्रीति-संगम स्मारक का दौरा करेंगे। पार्टी ने ट्वीट कर शरद पवार के समर्थकों से स्मारक पर पहुंचने की अपील की थी। इसके बाद राकांपा प्रमुख के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाईबी चव्हाण के कराड में पार्टी समर्थकों को संबोधित करने की उम्मीद है।

Maharashtra Politics शरद पवार की कराड में रैली।

मुंबई, एएनआई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड शहर का दौरा करेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। एनसीपी ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो आज अपने राजनीतिक गुरु और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण के प्रीति-संगम स्मारक का दौरा करेंगे। पार्टी ने ट्वीट कर शरद पवार के समर्थकों से स्मारक पर पहुंचने की अपील की थी। इसके बाद राकांपा प्रमुख के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाईबी चव्हाण के कराड में पार्टी समर्थकों को संबोधित करने की उम्मीद है। जनता को संबोधित करेंगे पवार पुणे सिटी एनसीपी के अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने एएनआई को बताया, हम सतारा जाएंगे जहां हम दिवंगत उपप्रधानमंत्री यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। शरद पवार के साथ सैकड़ों हजार कार्यकर्ता सतारा जाने के लिए तैयार हैं। अजित की बगावत के बाद पहली रैली शरद पवार के भतीजे अजित पवार के महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा गठबंधन में शामिल होने और रविवार को एक आश्चर्यजनक और नाटकीय राजनीतिक कदम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कराड में पवार का संबोधन पहली सार्वजनिक बैठक होगी, जिसने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। राज्य में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं और इसका राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा। एनसीपी के नौ विधायक शिंदे सरकार में बने मंत्री अजित पवार और आठ अन्य राकांपा विधायकों का शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल होने का कदम अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा एकजुटता बनाने के प्रयासों के बीच आया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार विपक्षी एकता प्रयासों में एक प्रमुख नेता रहे हैं।

