Maharashtra News: मुंबई और थाणे में बकरीद में बकरों को लेकर सोसाइटी में बवाल, बुलानी पड़ी पुलिस

मुंबई (महाराष्ट्र), एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक आवासीय परिसर के कुछ निवासियों ने बकरीद से पहले एक व्यक्ति द्वारा अपने घर में बकरी लाने पर आपत्ति जताई।

मंगलवार शाम को हुई घटना के बाद पुलिस भायंदर इलाके में स्थित हाउसिंग सोसायटी पहुंची। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के एक स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) ने पीटीआई को बताया, उन्होंने निवासियों के साथ चर्चा की और उन्हें शांत किया।

घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें कुछ लोग चिल्लाते हुए और उस व्यक्ति को बकरी को अपने घर ले जाने से रोकते हुए दिखाई दे रहे थे।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह व्यक्ति हर साल पुलिस को बकरीद से पहले अपने घर में बकरा लाने की प्रक्रिया के बारे में पहले से सूचित करता है क्योंकि उसके पास इसे रखने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है।

अधिकारी ने कहा कि आदमी अगले दिन बकरी को ले जाता है और उसके आवास पर जानवर का वध नहीं किया जाता है।

उन्होंने कहा कि अब उस व्यक्ति से कहा गया है कि वह पुलिस की मौजूदगी में जानवर को अपने घर से बाहर ले जाए।

अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है और कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है।

मीरा रोड पर स्थित एक निजी हाउसिंग कॉलोनी के अंदर बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों को लाने के आरोप में पुलिस ने IPC की संबंधित धाराओं के तहत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Mumbai | Police have registered a case against 11 people under relevant sections of IPC for allegedly bringing goats meant for sacrifice on Bakrid inside a private housing colony located on Mira Road— ANI (@ANI) June 28, 2023

सोसायटी के एक निवासी का कहना है कि हमारी सोसायटी ने एक नियम पारित किया था कि किसी भी पशुधन को सोसायटी के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्होंने (सोसायटी के कुछ निवासियों) इसका उल्लंघन किया और दो बकरियों को अंदर ले आए। हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी इजाजत नहीं देंगे।

Mumbai | "Our society had passed a rule that no livestock would be allowed inside the society, but they (some residents of the society) violated it and brought two goats inside. We are opposing it and will not allow it," says a resident of the society

"We appeal to all to… pic.twitter.com/jfxQVyaLwJ— ANI (@ANI) June 28, 2023