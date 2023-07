NCP Crisis: एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता, बोले- एकजुटता के साथ मजबूत रहेगी MVA

Maharashtra Politics एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार के जुड़ने के बाद से एनसीपी में मंथन में है। अजित पवार खेमे ने दावा किया है कि उनके पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 53 में से 40 विधायकों के समर्थन है। इसी बीच कांग्रेस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि वो एनसीपी के साथ खड़े है ।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले कांग्रेस नेता

मुंबई, पीटीआई। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) शिंदे गुट की शिवसेना-भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए राज्यव्यापी यात्रा शुरू करेगी। वहीं, कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को यहां राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और उनकी पार्टी में संकट के बीच उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। अजित पवार खेमे ने किया दावा एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार समेत आठ विधायकों के शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद राकांपा मंथन में है। अजित पवार खेमे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 53 में से 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। शरद पवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में शामिल होने के बाद, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान शरद पवार से मिलने वाईबी चव्हाण सेंटर गए। पटोले ने राकांपा प्रमुख से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा, "जिस तरह से भाजपा ने राकांपा विधायक दल में विभाजन कराया, कांग्रेस उसकी निंदा करती है। एमवीए एकजुट रहेगी और भाजपा को हराएगी।" 8 जुलाई को शरद पवार का नासिक दौरा कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा कि मौजूदा संकट को देखते हुए एमवीए मजबूत होकर उभरेगा, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, "कांग्रेस एकजुट है। शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और हम सभी मार्गदर्शन के लिए उनसे उम्मीद करते हैं।" नसीम खान ने कहा कि एमवीए जल्द ही एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना-भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक राज्यव्यापी दौरा शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पवार के साथ एकजुटता व्यक्त की और एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। एनसीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि शरद पवार 8 जुलाई को नासिक के दौरे पर होंगे।

Edited By: Shalini Kumari