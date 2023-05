Mumbai: वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के नेता परमेश्वर पर चाकू और रॉड से हमला, गौतम हरल भी हुए घायल; मामला दर्ज

मुंबई, एएनआई। देश की आर्थिक राजधानी में वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के मुंबई युवा अध्यक्ष परमेश्वर रणशूर पर 4 अज्ञात हमलावरों ने चाकू और रॉड से हमला किया। इस हमले में परमेश्वर रणशूर और पार्टी नेता गौतम हरल घायल हो गए। जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Mumbai Youth President of Vanchit Bahujan Aghadi Party Parmeshwar Ranshur was attacked by 4 unidentified people with a knife and rod in the Dadar area of Mumbai. Party leader Gautam Haral also got injured in the attack. Both were admitted to the hospital for treatment. Police…